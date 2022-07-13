***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.07.2022 10:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,37
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,37
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
65544,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,22
- Kurucu (%)
% 55,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 28,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,58
d) Diğer Giderler (%)
% 7,26
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044979
BIST
13:082.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,71
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
13:0817,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1322
|Açılış
|: 17,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4464
En Düşük
17,2317
13:0817,5757
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1870
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5757
En Düşük
17,3268
13:08969,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,47
|Açılış
|: 969,19
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
969,97
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KONYA
|1.177,20
|40.594.896
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|53.855.251
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.572.674
|% 9,95
|
|KLRHO
|9,44
|20.142.185
|% 9,90
|
|GESAN
|57,20
|192.667.165
|% 9,47
|
|SILVR
|24,48
|3.510.383
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,35
|183.985.666
|% -8,97
|
|ULUSE
|171,90
|5.232.167
|% -6,98
|
|BALAT
|12,00
|286.980
|% -6,98
|
|GZNMI
|49,50
|18.029.370
|% -6,52
|
|THYAO
|50,00
|1.802.678.465
|% 0,93
|
|SISE
|21,30
|545.493.919
|% -1,02
|
|EREGL
|26,18
|442.713.147
|% -1,28
|
|TUPRS
|234,70
|398.305.305
|% -3,46
|
|FROTO
|268,30
|291.967.618
|% -2,08
|
|ODAS
|3,00
|253.867.227
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,88
|243.886.110
|% 1,77
|
|YKBNK
|4,20
|284.830.946
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,35
|183.985.666
|% -8,97
|
|THYAO
|50,00
|1.802.678.465
|% 0,93
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4306
|17,4464
|% 0,76
|
|Euro
|17,5509
|17,5757
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,6856
|20,7893
|% 0,93
|
|Frank
|17,7447
|17,8516
|% 1,15
|
|Riyal
|4,6312
|4,6544
|% 0,83
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|2,16
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,33
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|21,00
|
|Tam
|6.559
|6.631
|32,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|7,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.618
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|