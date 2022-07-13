***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.07.2022 10:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
34678,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1894231,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 81,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82,54
- Kurucu (%)
% 81,18
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,36
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,77
d) Diğer Giderler (%)
% 1,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044982
BIST
12:182.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,03
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
12:1817,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1230
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4405
En Düşük
17,2317
12:1817,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1568
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5472
En Düşük
17,3268
12:18969,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,46
|Açılış
|: 969,19
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
969,97
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler12:16
|KONYA
|1.177,20
|39.055.118
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|53.320.624
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.193.979
|% 9,95
|
|IHAAS
|29,66
|3.891.210
|% 9,93
|
|KLRHO
|9,44
|19.498.934
|% 9,90
|
|SILVR
|24,48
|3.235.032
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|164.057.872
|% -9,51
|
|ULUSE
|172,80
|4.668.857
|% -6,49
|
|IZFAS
|2,55
|5.781.242
|% -5,90
|
|GZNMI
|49,88
|16.206.415
|% -5,80
|
|THYAO
|49,94
|1.681.966.948
|% 0,81
|
|SISE
|21,34
|461.984.130
|% -0,84
|
|EREGL
|26,16
|415.524.576
|% -1,36
|
|TUPRS
|233,80
|360.353.874
|% -3,83
|
|SAHOL
|18,42
|242.903.094
|% -1,39
|
|ODAS
|3,02
|217.560.344
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,85
|201.626.922
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,18
|242.697.630
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,33
|164.057.872
|% -9,51
|
|THYAO
|49,94
|1.681.966.948
|% 0,81
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4276
|17,4318
|% 0,68
|
|Euro
|17,5176
|17,5461
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,6687
|20,7724
|% 0,85
|
|Frank
|17,7280
|17,8348
|% 1,05
|
|Riyal
|4,6309
|4,6541
|% 0,82
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,99
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|12,00
|
|Tam
|6.550
|6.624
|25,00
|
|Yarım
|3.192
|3.231
|3,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,35
|