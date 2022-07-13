***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.07.2022 10:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
337357,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,6
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,6
- Kurucu (%)
% 72,6
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,11
d) Diğer Giderler (%)
% 4,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044983
BIST
13:562.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,66
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
13:5617,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1244
|Açılış
|: 17,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4491
En Düşük
17,2317
13:5617,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2189
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6076
En Düşük
17,3268
13:56970,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,31
|Açılış
|: 970,03
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
970,38
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KONYA
|1.177,20
|41.099.915
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|54.631.926
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.725.180
|% 9,95
|
|KLRHO
|9,44
|20.488.407
|% 9,90
|
|GESAN
|57,20
|206.847.856
|% 9,47
|
|SILVR
|24,48
|3.861.059
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|195.192.744
|% -9,51
|
|GZNMI
|48,76
|20.910.115
|% -7,91
|
|ULUSE
|171,90
|6.101.718
|% -6,98
|
|BALAT
|12,00
|286.980
|% -6,98
|
|THYAO
|50,05
|1.857.735.613
|% 1,03
|
|SISE
|21,30
|570.979.009
|% -1,02
|
|EREGL
|26,22
|479.997.673
|% -1,13
|
|TUPRS
|235,80
|434.994.094
|% -3,00
|
|FROTO
|268,00
|325.409.066
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,85
|306.368.400
|% 0,71
|
|ODAS
|3,02
|291.195.257
|% 5,23
|
|YKBNK
|4,20
|324.906.691
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,33
|195.192.744
|% -9,51
|
|THYAO
|50,05
|1.857.735.613
|% 1,03
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4362
|17,4386
|% 0,72
|
|Euro
|17,5795
|17,6076
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,7345
|20,8385
|% 1,17
|
|Frank
|17,7722
|17,8793
|% 1,31
|
|Riyal
|4,6321
|4,6553
|% 0,85
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|4,49
|
|Altın Gr.
|970
|970
|9,96
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|28,00
|
|Tam
|6.564
|6.656
|57,00
|
|Yarım
|3.198
|3.237
|9,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|