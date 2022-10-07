***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 15:41
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinincut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
102660,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,94
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,94
- Kurucu (%)
% 58,94
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,77
d) Diğer Giderler (%)
% 7,32
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068892
BIST
17:023.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,17
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:0218,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:0218,1431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0446
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:021.013,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.013,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KONYA
|1.490,50
|136.506.599
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.008.174
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.414.105.025
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.242.606
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|71.986.644
|% 9,57
|
|INFO
|8,69
|130.447.182
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,15
|4.435.223.023
|% -0,65
|
|SASA
|86,90
|3.872.458.546
|% 2,00
|
|SISE
|29,98
|3.384.953.626
|% 1,77
|
|ASELS
|31,56
|2.691.601.713
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.545.381.213
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,81
|1.793.492.455
|% -0,70
|
|ODAS
|7,49
|995.903.273
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.057.383.974
|% -0,24
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5887
|% 0,03
|
|Euro
|18,1273
|18,1331
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,5926
|20,6958
|% -0,36
|
|Frank
|18,6264
|18,7386
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,60
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-58,00
|
|Tam
|6.814
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,22
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|1,86
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ADESE
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 730, 455 adet işlem
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17:14BAGFS
Yüzde 7.52 oranında artışla 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 919, 919 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAA, KOZAL
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.11 ) 3, 167
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, KONYA, ACSEL, CEMTS