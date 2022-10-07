***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 15:41
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
406709,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,51
- Kurucu (%)
% 75,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,04
d) Diğer Giderler (%)
% 4,45
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068894
BIST
17:023.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,17
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:0218,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:0218,1388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:021.013,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.013,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KONYA
|1.490,50
|136.506.599
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.008.174
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.414.105.025
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.242.606
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|71.986.644
|% 9,57
|
|INFO
|8,69
|130.447.182
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,15
|4.435.223.023
|% -0,65
|
|SASA
|86,90
|3.872.458.546
|% 2,00
|
|SISE
|29,98
|3.384.953.626
|% 1,77
|
|ASELS
|31,56
|2.691.601.713
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.545.381.213
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,81
|1.793.492.455
|% -0,70
|
|ODAS
|7,49
|995.903.273
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.057.383.974
|% -0,24
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5717
|18,6011
|% 0,09
|
|Euro
|18,1324
|18,1388
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,6200
|20,7235
|% -0,22
|
|Frank
|18,6294
|18,7416
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9300
|4,9548
|% 0,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,83
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.806
|6.863
|-68,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,29
|
|B. Petrol
|95,89
|95,89
|1,47
|