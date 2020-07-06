***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2020 15:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
STT FONUN AN1 FON BÜNYESİNDE BİRLŞEMESİ DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855007
BIST
16:35118.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.273,68
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.056
En Düşük
116.674
16:356,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:357,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7956
En Düşük
7,7068
16:35393,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,76
|Açılış
|: 393,90
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,37
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.124.012
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.803.827
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.890.224
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,71
|978.554.021
|% 5,29
|
|ODAS
|2,80
|926.755.514
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,22
|839.203.208
|% 1,90
|
|SISE
|5,99
|722.739.398
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,82
|606.822.939
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|606.822.939
|% 8,33
|
|ODAS
|2,80
|926.755.514
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,07
|547.136.917
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,22
|839.203.208
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,71
|358.623.868
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5602
|8,6032
|% 0,26
|
|Frank
|7,2799
|7,3238
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8240
|1,8331
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|10,17
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|17,10
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,60
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|8,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,11
|
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