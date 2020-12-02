***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2020 15:10
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/12/2020 tarih ve E-12233903-305.04-12266 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)‘una ait izahnemenin muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01
/01/2021 'dir
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890953
BIST
17:031.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:037,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:039,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:03458,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:03
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8292
|7,8340
|% 0,03
|
|Euro
|9,4501
|9,4585
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,4020
|10,4541
|% -0,74
|
|Frank
|8,7093
|8,7618
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0841
|2,0945
|% 0,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|