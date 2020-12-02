***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02/12/2020 tarih ve E-12233903-305.04-12266 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)‘una ait izahnemenin muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01/01/2021 'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890953BIST