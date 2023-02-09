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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2023 10:01
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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                                           Değerli Yatırımcılarımız,
  
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 8/2/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ("Kurul Kararı") uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası")'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz ve aşağıdaki unvanları belirtilen yatırım fonları için   birim  pay değeri hesaplanmamasına ve katılma  payı alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiştir.
  
 
·         ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 
·         STZ-STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 
·         AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
 
·         FYF-STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 
·         FPR-STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 
·         SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
 
·         SBI-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
 
 
Saygılarımızla.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111870


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Altın Gr. 1.139 1.140 4,43  
Cumhuriyet 7.686 7.802 13,00  
Tam 7.729 7.775 9,00  
Yarım 3.776 3.805 5,00  
Çeyrek 1.888 1.902 2,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,50 0,19  
Gümüş Gr. 13,60 13,62 0,12  
B. Petrol 85,31 85,31 0,21  
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