***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2023 16:58
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması için, fon izahnamelerinde değişikliklere ilişkin duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159939
BIST
17:095.359
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -116,21
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.336
En Yüksek
5.485
17:0923,6080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 23,3300
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|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
17:0925,7819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 25,4500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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En Düşük
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17:091.481,45
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.481,45
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|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.320.000
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.821.239
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|54.728.566
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,40
|49.830.279
|% -7,00
|
|KRVGD
|17,02
|41.720.699
|% -6,99
|
|THYAO
|176,60
|5.683.560.651
|% -2,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.063.253.584
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|881.228.915
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.398.973
|% -0,68
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5990
|23,6053
|% -0,04
|
|Euro
|25,7664
|25,7790
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1128
|30,2638
|% -0,22
|
|Frank
|26,2373
|26,3953
|% -0,30
|
|Riyal
|6,2804
|6,3119
|% 0,04
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|