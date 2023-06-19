***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması için, fon izahnamelerinde değişikliklere ilişkin duyuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159941BIST