***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09/01/2024 tarih ve E-12233903-305.04-47772 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon‘una ait izahneme değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 22/02/2024 'dür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241670BIST