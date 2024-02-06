***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 'nun 09.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47785 sayılı izin yazısıyla Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. olarak tarafımızca kuruluşuna izin verilen Fon Sepeti Şemsiye Fon İçtüzüğü 29.01.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 01.02.2024 tarihli 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247058BIST