***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.02.2024 11:45
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 09.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47785 sayılı izin yazısıyla Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. olarak tarafımızca kuruluşuna izin verilen Fon Sepeti Şemsiye Fon İçtüzüğü 29.01.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 01.02.2024 tarihli 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247058
BIST
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15:228.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 35,89
|Açılış
|: 8.811
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|Önceki Kapanış
|: 8.777
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8.751
En Yüksek
8.852
15:2230,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
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30,7999
En Düşük
30,3965
15:2232,8335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0259
|Açılış
|: 32,8700
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|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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33,1326
En Düşük
32,6721
15:221.991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.991,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
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2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VESBE
|20,02
|1.042.126.738
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.137.402
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|POLTK
|21.752,50
|165.867.330
|% -6,78
|
|YAPRK
|292,25
|287.623.879
|% -6,63
|
|YBTAS
|151.000,00
|4.056.630
|% -6,56
|
|THYAO
|287,25
|7.269.066.231
|% -0,69
|
|SASA
|40,22
|3.933.703.808
|% 2,86
|
|EKGYO
|10,52
|3.327.941.889
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,52
|2.664.590.995
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,90
|2.459.230.090
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.175.571.759
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.327.941.889
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|237.221.868
|% 0,61
|
|SASA
|40,22
|3.933.703.808
|% 2,86
|
|YKBNK
|22,72
|2.248.859.254
|% 0,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5759
|% 0,07
|
|Euro
|32,8187
|32,8340
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2428
|38,4345
|% 0,13
|
|Frank
|34,8694
|35,0795
|% -0,26
|
|Riyal
|8,1281
|8,1689
|% 0,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,52
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,75
|942,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,26
|2.025,55
|% 0,66
|