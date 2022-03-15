***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2022 15:18
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18278 sayılı izni ile Strateji Portföy Forest Serbest Fon'un, Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010550
BIST
15:392.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:3914,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1472
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:3916,1354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0529
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:39904,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -23,45
|Açılış
|: 904,47
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PKENT
|397,20
|32.033.227
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.280.197
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.072.247
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,69
|478.706.040
|% 9,21
|
|RAYSG
|12,86
|3.377.625
|% 9,17
|
|GRSEL
|8,89
|299.257.106
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.285.744
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KLGYO
|0,92
|49.400.699
|% -5,15
|
|THYAO
|27,08
|2.219.114.499
|% 1,73
|
|FROTO
|275,80
|1.802.058.971
|% 2,83
|
|KRDMD
|14,87
|1.617.028.063
|% 0,61
|
|GARAN
|11,92
|1.350.596.695
|% 0,51
|
|EREGL
|34,64
|1.218.997.809
|% 0,70
|
|KARSN
|4,10
|801.425.791
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,86
|742.084.150
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,34
|528.338.482
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|197.278.201
|% 1,30
|
|GARAN
|11,92
|1.350.596.695
|% 0,51
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6251
|14,6353
|% -0,98
|
|Euro
|16,0949
|16,1267
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,0747
|19,1703
|% -0,52
|
|Frank
|15,5412
|15,6348
|% -0,96
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -1,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,90
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-25,21
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,68
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,55
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,78
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866