***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18278 sayılı izni ile Strateji Portföy Forest Serbest Fon'un, Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010550BIST