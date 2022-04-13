***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.04.2022 16:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020082
BIST
17:272.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:2714,5966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:2715,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0366
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8805
En Düşük
15,7820
17:27928,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,94
|Açılış
|: 928,05
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.751
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.334.830
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.265.358
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.672.396
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.281.154
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.746.515
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|373.517.115
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,22
|273.905.761
|% -8,30
|
|THYAO
|37,24
|3.804.347.653
|% 0,00
|
|GARAN
|13,75
|3.305.355.208
|% 0,15
|
|SISE
|17,45
|3.034.082.991
|% 1,04
|
|YKBNK
|5,13
|2.793.166.844
|% 1,35
|
|KOZAL
|167,40
|2.767.514.742
|% 5,48
|
|YKBNK
|5,13
|2.793.166.844
|% 1,35
|
|ODAS
|2,31
|1.026.903.974
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,74
|1.072.084.671
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,21
|743.468.411
|% 9,41
|
|GARAN
|13,75
|3.305.355.208
|% 0,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5878
|14,5966
|% -0,01
|
|Euro
|15,8234
|15,8470
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9507
|19,0458
|% 0,26
|
|Frank
|15,5669
|15,6607
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8814
|3,9008
|% 0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,69
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,64
|
Seans Raporu
17:27
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17:42ULAS
Yüzde 5.68 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 219 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 56, 502.00 milyon TL de
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17:41ULAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 708 adet işlem
-
17:39AKENR
Yüzde 6.55 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 848, 578 adet işlem
-
17:37KRSTL
Yüzde 4.24 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 782, 957 adet işlem