***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.08.2020 16:21
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AN1 Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866655
BIST
16:281.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:287,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:288,5515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0609
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:28479,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 479,54
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.521.479
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.834.525
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|ASELS
|15,83
|1.313.108.287
|% 3,67
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,15
|784.728.514
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|537.697.946
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|201.248.920
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4330
|9,4803
|% -0,37
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.054
|-10,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,10
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,40
|