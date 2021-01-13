***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901870
BIST
15:361.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
15:367,4403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
15:369,0615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
15:36443,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,64
|Açılış
|: 443,36
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.252.637
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|30.936.903
|% -9,97
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|21,90
|236.009.317
|% -6,97
|
|THYAO
|13,08
|1.991.692.211
|% 1,71
|
|SISE
|7,73
|1.718.571.512
|% 1,18
|
|OTKAR
|435,30
|1.145.709.692
|% 6,20
|
|TKFEN
|18,90
|1.115.256.614
|% 1,61
|
|TCELL
|16,93
|1.114.073.615
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,43
|830.752.046
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|625.662.565
|% -1,58
|
|DOHOL
|3,74
|1.048.402.075
|% 6,25
|
|SISE
|7,73
|1.718.571.512
|% 1,18
|
|PETKM
|5,18
|945.029.074
|% -2,08
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4368
|7,4402
|% -0,19
|
|Euro
|9,0558
|9,0618
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1388
|10,1896
|% -0,18
|
|Frank
|8,3362
|8,3864
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9755
|1,9855
|% -0,27
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,86
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.929
|3.002
|-4,88
|
|Yarım
|1.416
|1.452
|-2,36
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,71
|56,71
|0,13
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 85 kaybederek (% -0.47 ) 1, 679
-
15:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, DOHOL
-
15:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, OTKAR
-
15:46XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 25, 130.00 milyon TL de
-
15:46NATEN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 37.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 086, 115 adet işlem