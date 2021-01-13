***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901874
BIST
16:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:157,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:159,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0399
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:15443,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,77
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:13
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.429.798
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|35.763.478
|% -9,97
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|RODRG
|16,16
|12.951.874
|% -7,07
|
|THYAO
|13,07
|2.058.871.020
|% 1,63
|
|SISE
|7,76
|1.789.574.122
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,79
|1.494.836.655
|% 7,67
|
|OTKAR
|436,70
|1.228.398.674
|% 6,54
|
|TCELL
|16,99
|1.156.042.251
|% 1,80
|
|DOHOL
|3,79
|1.494.836.655
|% 7,67
|
|EKGYO
|2,43
|858.998.243
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|648.876.078
|% -1,58
|
|SISE
|7,76
|1.789.574.122
|% 1,57
|
|PETKM
|5,19
|979.474.336
|% -1,89
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4318
|7,4348
|% -0,26
|
|Euro
|9,0467
|9,0539
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,1456
|10,1964
|% -0,12
|
|Frank
|8,3408
|8,3910
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9777
|1,9877
|% -0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-4,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-3,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,66
|56,66
|0,08
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ETYAT
Yüzde 6.90 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 644, 046 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 27, 406.00 milyon TL de
-
16:26HATEK
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 254 adet işlem
-
16:25OYAYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 230, 005 adet işlem
-
16:23KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 078, 070 adet işlem