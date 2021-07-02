***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.07.2021 10:52
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945660
BIST
15:461.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:468,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:4610,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:46499,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,66
|Açılış
|: 499,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:46
|EUKYO
|6,60
|4.880.851
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.201.019
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.811.264
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.493.579
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.098.688
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,74
|992.795.307
|% -0,07
|
|KCHOL
|19,25
|584.610.565
|% 3,89
|
|ARCLK
|31,66
|574.023.994
|% 6,10
|
|KOZAL
|115,50
|418.021.054
|% -2,53
|
|GARAN
|8,38
|335.450.659
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,17
|111.805.721
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,89
|184.525.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|165.576.585
|% -0,91
|
|THYAO
|13,74
|992.795.307
|% -0,07
|
|GARAN
|8,38
|335.450.659
|% -0,83
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6842
|% 0,39
|
|Euro
|10,2891
|10,2964
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9348
|11,9947
|% 0,56
|
|Frank
|9,3638
|9,4202
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3089
|2,3204
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|14,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|14,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|6,80
|
|Çeyrek
|794
|813
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,37
|