***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2022 15:18
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010551
BIST
15:202.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,13
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:2014,6479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1320
|Açılış
|: 14,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:2016,1322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0561
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:20903,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -24,43
|Açılış
|: 903,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:20
|PKENT
|397,20
|31.983.577
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.524.506
|% 9,99
|
|AYEN
|9,95
|63.165.751
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,67
|475.090.100
|% 8,83
|
|RAYSG
|12,68
|3.121.925
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|299.167.468
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.267.111
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,74
|6.417.147
|% -4,50
|
|THYAO
|26,96
|1.815.538.716
|% 1,28
|
|FROTO
|278,90
|1.752.893.453
|% 3,99
|
|KRDMD
|14,85
|1.560.018.971
|% 0,47
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.183.830.991
|% 0,58
|
|KARSN
|4,12
|794.906.029
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,85
|709.553.209
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,34
|498.926.917
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|196.160.515
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6385
|14,6479
|% -0,89
|
|Euro
|16,1055
|16,1322
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,9891
|19,0843
|% -0,96
|
|Frank
|15,4701
|15,5633
|% -1,41
|
|Riyal
|3,8734
|3,8928
|% -1,47
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,40
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-26,02
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.078
|-171,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-169,77
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,12
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,06
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,38
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,64
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866