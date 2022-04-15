***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18252 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Agresif Değişken Fon İzahnamesi ekte olup, satış başlangıç tarihi 27/04/2022' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021117BIST