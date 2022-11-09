***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.11.2022 10:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/10/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27001 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ekte olup, satış başlangıç tarihi 22/11/2022' dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078496
BIST
13:424.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 52,83
|Açılış
|: 4.370
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|Önceki Kapanış
|: 4.360
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4.426
En Düşük
4.354
13:4218,6086
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,6200
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|Önceki Kapanış
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18,6092
En Düşük
18,4972
13:4218,7190
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6562
13:421.021,20
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.021,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
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1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:42
|YEOTK
|69,85
|132.659.830
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.603.517.766
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.943.574
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.866
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.524.190
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.569.325
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|59.516.641
|% -9,84
|
|ULAS
|7,32
|6.145.572
|% -9,52
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,70
|5.452.677.542
|% -0,27
|
|EREGL
|36,06
|2.832.565.808
|% 0,90
|
|TTKOM
|13,86
|2.565.296.564
|% 1,17
|
|TCELL
|31,76
|2.296.092.628
|% 8,03
|
|ASELS
|36,82
|2.223.459.738
|% 1,77
|
|EKGYO
|5,16
|1.267.973.486
|% -0,77
|
|TTKOM
|13,86
|2.565.296.564
|% 1,17
|
|SKBNK
|2,17
|361.322.457
|% 2,84
|
|ODAS
|9,79
|1.603.517.766
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|474.782.687
|% 0,64
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5960
|18,6086
|% 0,46
|
|Euro
|18,7023
|18,7190
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2285
|21,3349
|% -0,40
|
|Frank
|18,8005
|18,9138
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,38
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|116,00
|
|Tam
|6.821
|6.870
|-18,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,73
|0,00
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|-0,64
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