Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

09.11.2022 10:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/10/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27001 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ekte olup,  satış başlangıç tarihi 22/11/2022' dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078496


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:424.413
Değişim :  1,21% |  52,83
Açılış :  4.370  
Önceki Kapanış :  4.360  
En Yüksek
4.426 En Düşük
4.354
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 69,85 132.659.830 % 10,00  
ODAS 9,79 1.603.517.766 % 10,00  
SMRTG 93,00 48.820.536 % 9,99  
ETILR 10,50 31.943.574 % 9,95  
EDIP 4,43 6.504.866 % 9,93  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Dolar 18,5960 18,6086 % 0,46  
Euro 18,7023 18,7190 % 0,30  
Sterlin 21,2285 21,3349 % -0,40  
Frank 18,8005 18,9138 % 0,42  
Riyal 4,9336 4,9584 % 0,38  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 -3,51  
Altın Gr. 1.021 1.021 1,06  
Cumhuriyet 6.783 6.885 116,00  
Tam 6.821 6.870 -18,00  
Yarım 3.323 3.359 -9,00  
Çeyrek 1.667 1.679 -4,00  
Gümüş.Ons 21,32 21,35 -0,04  
Gümüş Gr. 12,72 12,73 0,00  
B. Petrol 94,72 94,72 -0,64  
Seans Raporu 13:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru