***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/10/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27001 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ekte olup, satış başlangıç tarihi 22/11/2022' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078496BIST