***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 11:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103383
BIST
12:005.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 69,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
12:0018,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
12:0020,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0523
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
12:001.166,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.166,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|110,20
|305.719.609
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|35.517.894
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.823.464
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.038.357
|% 9,96
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRDGS
|8,90
|46.335.247
|% -4,20
|
|ZOREN
|5,90
|411.894.904
|% -4,07
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|PCILT
|35,54
|40.313.226
|% -3,95
|
|THYAO
|154,10
|3.693.199.751
|% -0,32
|
|EREGL
|41,12
|3.479.813.656
|% 1,88
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|TCELL
|39,90
|1.853.527.495
|% 6,91
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|EKGYO
|8,63
|1.587.533.208
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,97
|475.211.112
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,18
|1.277.852.181
|% 4,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8008
|18,8062
|% 0,09
|
|Euro
|20,3868
|20,3968
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,1714
|23,2876
|% -0,16
|
|Frank
|20,3737
|20,4964
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9916
|5,0167
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,07
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.167
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.907
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.853
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,53
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, THYAO
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 99 artarak (% 1.41 ) 4, 906
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, IDGYO, OTTO, SOKE, SDTTR, BNTAS, PKART
-
12:15
ONCSM, SOKE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
SANEL, KUVVA, BFREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında