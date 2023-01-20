***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 11:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103387
BIST
11:235.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 70,62
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.497
En Düşük
5.436
11:2318,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:2320,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0531
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:231.169,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.169,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:21
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.239.313
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.508.475
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.844.554
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.727.836
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,67
|42.767.543
|% -6,67
|
|ZOREN
|5,87
|361.101.137
|% -4,55
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|SANEL
|19,10
|3.606.205
|% -3,97
|
|ARMDA
|295,30
|7.186.259
|% -3,84
|
|TTKOM
|24,06
|1.240.065.730
|% 4,79
|
|KOZAL
|588,20
|1.218.088.219
|% 0,03
|
|EKGYO
|8,60
|1.092.938.249
|% 2,02
|
|VAKBN
|10,60
|417.203.441
|% 4,23
|
|PGSUS
|526,00
|322.229.774
|% -0,19
|
|EKGYO
|8,60
|1.092.938.249
|% 2,02
|
|ADESE
|1,74
|91.324.255
|% 2,96
|
|TTKOM
|24,06
|1.240.065.730
|% 4,79
|
|ALBRK
|3,14
|141.529.817
|% 2,61
|
|VAKBN
|10,60
|417.203.441
|% 4,23
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8007
|18,8090
|% 0,11
|
|Euro
|20,3848
|20,3940
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1837
|23,2999
|% -0,11
|
|Frank
|20,4542
|20,5774
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,15
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.932
|7.992
|4,00
|
|Yarım
|3.865
|3.911
|2,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,12
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36SOKM
Yüzde 4.43 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 021, 572 adet işlem
-
11:35XU100
Endeks 5, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 29, 399.00 milyon TL de
-
11:35SDTTR
Yüzde 9.58 oranında artışla 109.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 630, 467 adet işlem
-
11:34IDGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 443 adet işlem
-
11:33SAMAT
Yüzde 6.26 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 424 adet işlem