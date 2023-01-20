***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 11:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103390
BIST
11:345.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 81,89
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.505
En Düşük
5.436
11:3418,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:3420,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0577
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:341.167,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.167,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:34
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.325.032
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.574.331
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.936.042
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.750.016
|% 9,89
|
|BRKSN
|12,24
|6.576.910
|% -5,77
|
|ZOREN
|5,88
|374.441.321
|% -4,39
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|SANEL
|19,04
|4.210.330
|% -4,27
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|THYAO
|154,60
|3.003.872.797
|% 0,00
|
|EREGL
|41,16
|2.722.164.037
|% 1,98
|
|TCELL
|40,24
|1.680.301.734
|% 7,82
|
|AKBNK
|18,24
|1.629.660.776
|% 3,70
|
|KOZAL
|588,70
|1.373.606.893
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,66
|1.229.036.994
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,95
|333.712.372
|% 3,51
|
|YKBNK
|9,97
|1.085.961.497
|% 2,78
|
|AKBNK
|18,24
|1.629.660.776
|% 3,70
|
|PETKM
|18,45
|1.281.764.234
|% 2,22
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7994
|18,8124
|% 0,13
|
|Euro
|20,3931
|20,4022
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1711
|23,2873
|% -0,16
|
|Frank
|20,4051
|20,5280
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9909
|5,0159
|% 0,07
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|0,61
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.925
|7.985
|-3,00
|
|Yarım
|3.862
|3.907
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.937
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|