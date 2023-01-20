***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 11:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103392
BIST
11:435.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 81,25
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
11:4318,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:4320,3897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0452
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:431.167,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.167,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:41
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.410.924
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.746.971
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.949.876
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.922.708
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,77
|44.887.884
|% -5,60
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|ETYAT
|5,20
|2.580.018
|% -3,70
|
|ZEDUR
|55,00
|142.615
|% -3,68
|
|SANEL
|19,18
|4.719.226
|% -3,57
|
|KOZAL
|588,00
|1.465.637.086
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,67
|1.410.152.573
|% 2,85
|
|TTKOM
|23,90
|1.382.968.668
|% 4,09
|
|VAKBN
|10,80
|610.402.654
|% 6,19
|
|HALKB
|12,44
|415.523.611
|% 4,71
|
|EKGYO
|8,67
|1.410.152.573
|% 2,85
|
|TTKOM
|23,90
|1.382.968.668
|% 4,09
|
|VAKBN
|10,80
|610.402.654
|% 6,19
|
|ALBRK
|3,17
|177.149.463
|% 3,59
|
|ADESE
|1,74
|94.810.300
|% 2,96
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8005
|18,8110
|% 0,12
|
|Euro
|20,3823
|20,3904
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1698
|23,2860
|% -0,17
|
|Frank
|20,3831
|20,5059
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9912
|5,0162
|% 0,07
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.931
|7.989
|1,00
|
|Yarım
|3.864
|3.909
|0,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56TCELL
Yüzde 7.29 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 654, 821 adet işlem
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 78 artarak (% 1.73 ) 6, 054
-
11:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, AKBNK
-
11:55XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 36, 285.00 milyon TL de