***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.06.2023 17:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile standart izahname formatına uyum.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159954
BIST
17:105.361
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -114,27
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1023,6101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1025,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0683
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:101.481,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DOBUR
|41,58
|17.824.191
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.347.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.095.222
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.981.072
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.867.487
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRVGD
|17,02
|41.812.948
|% -6,99
|
|KRGYO
|18,18
|38.721.106
|% -6,96
|
|THYAO
|176,50
|5.699.210.962
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.065.245.612
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|882.286.988
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.611.489
|% -0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6023
|23,6080
|% -0,03
|
|Euro
|25,7683
|25,7819
|% -0,22
|
|Sterlin
|30,1132
|30,2642
|% -0,22
|
|Frank
|26,2287
|26,3867
|% -0,34
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS
-
17:23
AZTEK, A1CAP, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
OSMEN, EGPRO, KRVGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23XEUR
EURO serbest piyasada 25.40 liradan (ALIŞ) işlem