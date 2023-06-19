***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.06.2023 17:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile standart izahname formatına uyum.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159960
BIST
17:115.358
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -117,92
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1123,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1125,7829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0559
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:111.480,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.481,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:09
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.320.000
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.821.239
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|54.728.566
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,40
|49.830.279
|% -7,00
|
|KRVGD
|17,02
|41.720.699
|% -6,99
|
|THYAO
|176,60
|5.683.560.651
|% -2,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.063.253.584
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|881.228.915
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.398.973
|% -0,68
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6023
|23,6080
|% -0,03
|
|Euro
|25,7683
|25,7819
|% -0,22
|
|Sterlin
|30,1128
|30,2638
|% -0,22
|
|Frank
|26,2373
|26,3953
|% -0,30
|
|Riyal
|6,2804
|6,3119
|% 0,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
17:09
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17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
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17:23
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17:23
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