***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/02/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50244 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Kibele Serbest Fon İzahnamesi ekte olup, satış başlangıç tarihi 26/03/2024' tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259190BIST