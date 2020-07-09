***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.07.2020 11:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858183
BIST
12:17118.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -158,81
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:176,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:177,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:17400,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,62
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.152.507
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|30.189.854
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.472.836
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.769.252
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.742.249
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.971.204
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|35.981.605
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,88
|3.582.322
|% -7,79
|
|MRGYO
|2,50
|11.509.054
|% -7,06
|
|THYAO
|11,80
|1.220.346.537
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,26
|799.021.158
|% -0,88
|
|SISE
|6,49
|661.229.817
|% 1,88
|
|TRKCM
|4,59
|583.460.673
|% 6,50
|
|KRDMD
|3,26
|582.529.734
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|799.021.158
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,26
|582.529.734
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,59
|583.460.673
|% 6,50
|
|PETKM
|4,36
|473.907.103
|% 1,87
|
|CEMAS
|1,62
|179.423.736
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6502
|8,6936
|% 0,32
|
|Frank
|7,2861
|7,3300
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,40
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,70
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,02
|