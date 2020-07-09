***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.07.2020 11:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858184
BIST
12:15118.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -197,40
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:156,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:157,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:15400,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,54
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.167.647
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.474.182
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.193.522
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|9.108.267
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.742.403
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.990.733
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|PEKGY
|9,74
|36.939.855
|% -8,80
|
|SNPAM
|8,89
|3.590.926
|% -7,68
|
|MRGYO
|2,50
|11.755.973
|% -7,06
|
|THYAO
|11,80
|1.222.630.175
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,27
|799.579.013
|% -0,44
|
|SISE
|6,49
|661.728.301
|% 1,88
|
|TRKCM
|4,59
|586.102.611
|% 6,50
|
|KRDMD
|3,26
|582.800.513
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,27
|799.579.013
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|582.800.513
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,59
|586.102.611
|% 6,50
|
|PETKM
|4,37
|490.443.796
|% 2,10
|
|CEMAS
|1,63
|179.970.848
|% -5,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6502
|8,6935
|% 0,32
|
|Frank
|7,2863
|7,3302
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|5,03
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|10,50
|
|Tam
|2.672
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,01
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,02
|