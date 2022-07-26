***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 11:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047700
BIST
11:472.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,21
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4717,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1069
|Açılış
|: 17,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8790
En Düşük
17,7680
11:4718,2708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:47989,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,58
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:47
|NTGAZ
|9,84
|27.830.875
|% 9,94
|
|DOBUR
|56,95
|8.459.532
|% 8,48
|
|AKFGY
|2,57
|194.691.584
|% 7,98
|
|BIZIM
|20,40
|34.790.364
|% 7,42
|
|BMSCH
|12,77
|22.105.465
|% 7,22
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|KLRHO
|16,80
|136.613.294
|% -6,15
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,76
|53.071.963
|% -4,41
|
|ESCAR
|53,85
|8.420.116
|% -3,58
|
|THYAO
|50,15
|1.549.616.006
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,24
|896.195.589
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,81
|585.648.852
|% 0,00
|
|GARAN
|15,36
|412.582.261
|% -1,85
|
|TUPRS
|262,30
|408.988.538
|% 3,68
|
|EKGYO
|3,24
|896.195.589
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,57
|295.939.801
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,81
|585.648.852
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,57
|194.691.584
|% 7,98
|
|TSKB
|2,42
|153.038.318
|% -0,41
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8703
|17,8790
|% 0,60
|
|Euro
|18,2534
|18,2708
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4496
|21,5572
|% 0,44
|
|Frank
|18,4634
|18,5746
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7442
|4,7680
|% 0,58
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|1,92
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.663
|6.725
|9,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,80
|
Seans Raporu
11:47
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12:02AKFGY
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12:00XU030
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12:00XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 977.00 milyon TL de
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Yüzde 6.62 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 854 adet işlem