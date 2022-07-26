***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 11:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047701
BIST
11:482.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,22
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4817,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1049
|Açılış
|: 17,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:4818,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:48989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,48
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:48
|NTGAZ
|9,84
|27.892.769
|% 9,94
|
|AKFGY
|2,58
|195.666.351
|% 8,40
|
|DOBUR
|56,90
|8.464.027
|% 8,38
|
|BIZIM
|20,46
|34.843.224
|% 7,74
|
|LIDFA
|9,68
|29.780.849
|% 7,20
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|KLRHO
|16,82
|138.003.142
|% -6,03
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,76
|53.163.877
|% -4,41
|
|UFUK
|86,00
|2.428.864
|% -3,86
|
|THYAO
|50,05
|1.554.513.181
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,24
|896.284.385
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,80
|588.970.868
|% -0,21
|
|GARAN
|15,35
|414.072.045
|% -1,92
|
|TUPRS
|262,30
|409.864.871
|% 3,68
|
|EKGYO
|3,24
|896.284.385
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,56
|301.943.171
|% 4,70
|
|YKBNK
|4,80
|588.970.868
|% -0,21
|
|AKFGY
|2,58
|195.666.351
|% 8,40
|
|TSKB
|2,43
|153.198.096
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8701
|17,8770
|% 0,59
|
|Euro
|18,2531
|18,2717
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4456
|21,5531
|% 0,42
|
|Frank
|18,4584
|18,5696
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7423
|4,7661
|% 0,54
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|2,53
|
|Altın Gr.
|989
|990
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.651
|6.722
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.286
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,69
|
Seans Raporu
11:48
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-
12:03IHAAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 28.32 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 612 adet işlem
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12:02AKFGY
Yüzde 8.40 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 396, 758 adet işlem
-
12:01BIZIM
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 717, 824 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 73 artarak (% 0.50 ) 2, 737
-
12:00XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 977.00 milyon TL de