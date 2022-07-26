***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 11:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047705
BIST
11:422.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,92
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4217,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1055
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:4218,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0731
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:42989,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,46
|Açılış
|: 989,52
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:42
|NTGAZ
|9,84
|27.749.302
|% 9,94
|
|BMSCH
|12,94
|20.528.210
|% 8,65
|
|DOBUR
|56,80
|8.130.588
|% 8,19
|
|AKFGY
|2,57
|160.904.886
|% 7,98
|
|BIZIM
|20,50
|34.205.629
|% 7,95
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KLRHO
|17,00
|128.953.788
|% -5,03
|
|ESCAR
|53,55
|8.065.470
|% -4,12
|
|RTALB
|9,79
|51.203.838
|% -4,11
|
|THYAO
|50,20
|1.514.041.363
|% 1,33
|
|EKGYO
|3,25
|893.544.876
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,81
|583.486.379
|% 0,00
|
|GARAN
|15,35
|404.122.794
|% -1,92
|
|TUPRS
|262,90
|404.104.048
|% 3,91
|
|EKGYO
|3,25
|893.544.876
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,56
|273.134.001
|% 4,70
|
|YKBNK
|4,81
|583.486.379
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,57
|160.904.886
|% 7,98
|
|TSKB
|2,42
|152.447.146
|% -0,41
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8707
|17,8776
|% 0,59
|
|Euro
|18,2541
|18,2743
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4405
|21,5480
|% 0,39
|
|Frank
|18,4686
|18,5799
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7448
|4,7686
|% 0,59
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|2,27
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.663
|6.725
|9,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,74
|