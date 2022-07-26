***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 11:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047699
BIST
14:562.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
14:5617,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0786
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
14:5618,1253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0759
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
14:56985,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 985,34
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DOBUR
|57,75
|13.527.353
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|NTGAZ
|9,84
|28.782.964
|% 9,94
|
|INTEM
|80,40
|47.478.661
|% 9,91
|
|BRKO
|2,05
|3.801.457
|% 9,63
|
|KLRHO
|16,11
|174.543.513
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MTRKS
|62,40
|11.417.422
|% -5,74
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KZBGY
|81,70
|23.011.738
|% -5,00
|
|THYAO
|49,50
|2.637.983.399
|% -0,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.400.319.964
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,78
|830.464.981
|% -0,62
|
|GARAN
|15,11
|795.924.244
|% -3,45
|
|EREGL
|28,30
|688.936.634
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,24
|1.400.319.964
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,57
|432.415.269
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,78
|830.464.981
|% -0,62
|
|TSKB
|2,44
|303.289.435
|% 0,41
|
|ODAS
|3,79
|411.402.113
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8419
|17,8559
|% 0,47
|
|Euro
|18,1060
|18,1372
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3183
|21,4252
|% -0,18
|
|Frank
|18,4331
|18,5441
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7364
|4,7602
|% 0,41
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,45
|
|Altın Gr.
|985
|986
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|9,00
|
|Tam
|6.648
|6.705
|-11,00
|
|Yarım
|3.239
|3.278
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,87
|
Seans Raporu
14:56
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