***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 11:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047704
BIST
16:292.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:2917,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:2918,1587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0425
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:29987,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,19
|Açılış
|: 987,26
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DOBUR
|57,75
|15.229.596
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.212.661
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|8.703.413
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|58.866.764
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.046.934
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,80
|3.487.609
|% -5,20
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,14
|14.147.956
|% -4,34
|
|THYAO
|49,44
|3.080.303.491
|% -0,20
|
|EKGYO
|3,25
|1.489.664.576
|% 2,52
|
|GARAN
|15,13
|979.236.972
|% -3,32
|
|YKBNK
|4,78
|923.765.137
|% -0,62
|
|SISE
|21,04
|842.503.183
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,25
|1.489.664.576
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,59
|486.387.404
|% 6,71
|
|TSKB
|2,47
|481.662.179
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,78
|923.765.137
|% -0,62
|
|ODAS
|3,76
|485.735.347
|% -0,79
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8501
|17,8553
|% 0,47
|
|Euro
|18,1351
|18,1602
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,3939
|21,5012
|% 0,18
|
|Frank
|18,4679
|18,5792
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7390
|4,7628
|% 0,47
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|0,56
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.655
|6.717
|1,00
|
|Yarım
|3.243
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,60
|