***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817390
BIST
17:02122.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -160,45
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:025,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:026,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:02301,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,67
|Açılış
|: 301,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,12
|21.226.303
|% 18,37
|
|VESTL
|16,85
|464.348.717
|% 14,01
|
|GYHOL
|29,36
|17.029.924
|% 9,96
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|70.442
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,66
|1.949.741.318
|% 0,34
|
|ODAS
|2,23
|680.573.720
|% 0,45
|
|SASA
|9,36
|635.142.400
|% -1,06
|
|SISE
|5,56
|621.800.628
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,10
|509.888.425
|% 3,33
|
|ODAS
|2,23
|680.573.720
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,23
|261.073.282
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,93
|503.124.017
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|509.888.425
|% 3,33
|
|IEYHO
|0,71
|115.064.858
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7375
|7,7763
|% -0,11
|
|Frank
|6,1207
|6,1575
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|6,20
|
|Altın Gr.
|301
|302
|2,02
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|11,19
|
|Yarım
|960
|985
|5,41
|
|Çeyrek
|482
|492
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,05
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,45
|