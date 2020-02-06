STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|28,60
|17.194.541
|% 16,26
|AKMGY
|28,88
|4.995.780
|% 12,02
|VESTL
|16,50
|388.989.642
|% 11,64
|GYHOL
|29,44
|16.339.991
|% 10,26
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7360
|7,7748
|% -0,13
|Frank
|6,1209
|6,1578
|% 0,04
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,64
|Altın Gr.
|302
|302
|2,24
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|Yarım
|961
|986
|6,59
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|B. Petrol
|54,89
|54,89
|-0,39
Seans Raporu
- 16:50XU100 Endeks 122, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 11, 151.00 milyon TL de
- 16:50ADESE Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 107, 995 adet işlem
- 16:49AVISA Yüzde 4.16 oranında artışla 15.52 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 021 adet işlem
- 16:46LINK Yüzde 15.61 oranında artışla 28.44 lira fiyatla işlem gören hissede 620, 207 adet işlem
- 16:45 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TAVHL, HALKB