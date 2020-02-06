***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817388
BIST
17:03122.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,88
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:035,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:036,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:03301,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 301,05
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,12
|21.226.303
|% 18,37
|
|VESTL
|16,85
|464.348.717
|% 14,01
|
|GYHOL
|29,36
|17.029.924
|% 9,96
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|70.442
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,66
|1.949.741.318
|% 0,34
|
|ODAS
|2,23
|680.573.720
|% 0,45
|
|SASA
|9,36
|635.142.400
|% -1,06
|
|SISE
|5,56
|621.800.628
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,10
|509.888.425
|% 3,33
|
|ODAS
|2,23
|680.573.720
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,23
|261.073.282
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,93
|503.124.017
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|509.888.425
|% 3,33
|
|IEYHO
|0,71
|115.064.858
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7372
|7,7760
|% -0,12
|
|Frank
|6,1188
|6,1557
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5909
|1,5988
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,82
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,33
|