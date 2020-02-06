***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817386
BIST
17:17122.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 185,69
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:175,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:176,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:17300,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 300,68
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.456.275
|% 20,00
|
|VESTL
|16,86
|476.977.605
|% 14,07
|
|AKMGY
|28,84
|6.099.398
|% 11,87
|
|GYHOL
|29,50
|17.390.256
|% 10,49
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|19.428.950
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|83.192
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,74
|2.125.374.846
|% 0,89
|
|ODAS
|2,24
|698.826.232
|% 0,90
|
|SISE
|5,58
|642.001.982
|% 1,27
|
|SASA
|9,36
|641.491.265
|% -1,06
|
|YKBNK
|3,14
|533.844.712
|% 4,67
|
|ODAS
|2,24
|698.826.232
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,24
|271.355.010
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|528.312.572
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,14
|533.844.712
|% 4,67
|
|IEYHO
|0,72
|118.029.565
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7385
|7,7773
|% -0,10
|
|Frank
|6,1164
|6,1533
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|8,00
|
|Yarım
|959
|983
|3,87
|
|Çeyrek
|481
|492
|1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-0,55
|