***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2020 12:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823875
BIST
13:10110.364
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 3.054,28
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.434
En Düşük
108.881
13:106,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:106,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:10318,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 4,69
|Açılış
|: 318,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.154.429
|% 14,80
|
|SONME
|6,09
|4.469.404
|% 14,47
|
|GLBMD
|2,51
|1.002.475
|% 12,05
|
|DYOBY
|5,20
|10.858.198
|% 10,87
|
|NUHCM
|10,83
|1.340.659
|% 10,17
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|SAMAT
|2,40
|6.003.621
|% -4,76
|
|GYHOL
|22,00
|6.845.752
|% -4,18
|
|KNFRT
|7,38
|3.461.177
|% -4,03
|
|ALARK
|5,62
|66.683.766
|% -3,93
|
|ASELS
|29,20
|440.647.899
|% 3,40
|
|THYAO
|12,06
|381.523.628
|% 2,20
|
|GARAN
|9,97
|304.528.908
|% 4,18
|
|KARSN
|1,90
|246.453.175
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|182.717.282
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|246.453.175
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|156.646.880
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|120.534.111
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,81
|65.218.978
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|182.717.282
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9153
|7,9550
|% 0,95
|
|Frank
|6,4526
|6,4914
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6480
|1,6562
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,88
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,48
|53,48
|1,58
|