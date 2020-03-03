***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2020 12:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823876
BIST
13:13110.396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 3.086,49
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.469
En Düşük
108.881
13:136,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,2040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:136,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:13318,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 4,69
|Açılış
|: 318,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|6,11
|5.215.098
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.154.429
|% 14,80
|
|GLBMD
|2,54
|1.099.999
|% 13,39
|
|DYOBY
|5,17
|11.364.742
|% 10,23
|
|NUHCM
|10,83
|1.340.659
|% 10,17
|
|SAMAT
|2,39
|6.044.540
|% -5,16
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|GYHOL
|22,00
|7.075.417
|% -4,18
|
|ALARK
|5,61
|66.929.461
|% -4,10
|
|KNFRT
|7,38
|3.506.857
|% -4,03
|
|ASELS
|29,26
|449.456.776
|% 3,61
|
|THYAO
|12,06
|387.670.990
|% 2,20
|
|GARAN
|10,03
|322.584.501
|% 4,81
|
|KARSN
|1,90
|247.235.616
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|190.536.314
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|247.235.616
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|160.542.439
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|121.608.387
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,81
|65.231.939
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|190.536.314
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9227
|7,9625
|% 1,05
|
|Frank
|6,4580
|6,4969
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6488
|1,6570
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,32
|
|Altın Gr.
|318
|319
|4,57
|
|Cumhuriyet
|2.112
|2.144
|-2,00
|
|Tam
|2.103
|2.156
|-1,72
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-0,83
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,28
|53,28
|1,38
|