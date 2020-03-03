***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2020 12:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823877
BIST
12:21110.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.751,30
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:216,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,2070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:216,8945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:21318,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,32
|Açılış
|: 318,32
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.128.722
|% 14,80
|
|SONME
|6,05
|4.067.042
|% 13,72
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|EUKYO
|1,66
|2.740.666
|% 10,67
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.644.546
|% -4,76
|
|ASELS
|29,20
|376.200.757
|% 3,40
|
|THYAO
|12,05
|316.173.551
|% 2,12
|
|GARAN
|9,85
|227.540.600
|% 2,93
|
|KARSN
|1,93
|199.036.629
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,54
|165.102.833
|% 6,28
|
|IHLGM
|1,36
|151.729.189
|% 6,25
|
|KARSN
|1,93
|199.036.629
|% -2,03
|
|IHYAY
|1,18
|115.895.910
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|62.248.853
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,54
|165.102.833
|% 6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9045
|7,9442
|% 0,82
|
|Frank
|6,4485
|6,4873
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6500
|1,6582
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,88
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.102
|2.154
|-2,79
|
|Yarım
|1.016
|1.042
|-1,35
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,24
|53,24
|1,34
|