***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2020 12:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823878
BIST
15:12110.456
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 3.145,66
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
15:126,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:126,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8511
15:12317,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,68
|Açılış
|: 317,68
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.640.016
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.350.416
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.483.614
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,68
|62.136.828
|% 14,12
|
|SNPAM
|5,98
|1.966.372
|% 13,69
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.669.428
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,90
|9.798.913
|% -4,62
|
|ASELS
|29,86
|759.044.423
|% 5,74
|
|THYAO
|12,14
|727.749.185
|% 2,88
|
|GARAN
|10,01
|439.462.269
|% 4,60
|
|KARSN
|1,91
|294.080.913
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,53
|244.898.777
|% 5,86
|
|KARSN
|1,91
|294.080.913
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,35
|179.571.967
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,17
|133.902.715
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,53
|244.898.777
|% 5,86
|
|ODAS
|2,10
|176.199.686
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8624
|7,9019
|% 0,28
|
|Frank
|6,4117
|6,4503
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,47
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.102
|2.155
|-2,43
|
|Yarım
|1.016
|1.042
|-1,18
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|53,23
|53,23
|1,33
|
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