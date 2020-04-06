***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 10:45
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834889
BIST
12:3591.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.454,35
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.152
En Düşük
90.631
12:356,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
12:357,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
12:35355,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,14
|Açılış
|: 355,71
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|194.773.802
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.521.805
|% 10,00
|
|EKIZ
|1,98
|73.040
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.474.192
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|423.964
|% 9,98
|
|IHGZT
|4,05
|4
|% -10,00
|
|BMELK
|1,23
|5.348
|% -9,56
|
|EGCYO
|0,35
|3.404
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|8.874.373
|% -7,82
|
|EGCYH
|0,30
|35.164
|% -6,25
|
|GARAN
|7,67
|294.926.221
|% 1,72
|
|SASA
|9,06
|261.537.379
|% 7,60
|
|GSRAY
|2,20
|194.773.802
|% 10,00
|
|THYAO
|9,10
|183.597.805
|% 1,90
|
|ASELS
|23,62
|165.248.849
|% 1,81
|
|GSRAY
|2,20
|194.773.802
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|156.873.023
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,04
|46.160.707
|% 4,00
|
|PETKM
|3,43
|152.564.071
|% 0,59
|
|CEMAS
|0,83
|32.339.178
|% 5,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2958
|8,3374
|% 0,70
|
|Frank
|6,8884
|6,9298
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7921
|1,8011
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|17,51
|
|Altın Gr.
|356
|356
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,40
|33,40
|-0,71
|