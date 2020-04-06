***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 10:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834894
BIST
15:0591.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 1.891,25
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:056,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0438
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:057,3168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:05357,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 6,76
|Açılış
|: 357,34
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.807.449
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.549.370
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.187.500
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.120.082
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|426.035.372
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|376.179.417
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|358.982.374
|% 1,47
|
|THYAO
|9,13
|314.245.359
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,28
|247.608.110
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,06
|127.632.069
|% 6,00
|
|ODAS
|1,40
|52.968.273
|% 2,94
|
|ADESE
|1,11
|39.402.992
|% 4,72
|
|OSTIM
|1,64
|25.169.556
|% 9,33
|
|AVOD
|1,74
|18.729.111
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3482
|% 0,83
|
|Frank
|6,9009
|6,9424
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,02
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,56
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,07
|
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|-1,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:16FLAP
Yüzde 5.40 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 059 adet işlem
-
15:14CIMSA
Yüzde 5.80 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 745, 857 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1751, 46 artarak (% 2.07 ) 86, 498
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KERVN, IZTAR, METAL
-
15:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, EGCYO, JANTS