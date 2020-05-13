***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.05.2020 16:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844727
BIST
16:00100.761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.144,86
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:006,9769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0211
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
16:007,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:00385,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,28
|Açılış
|: 385,43
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,51
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.822.499
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,84
|1.572.365.665
|% 5,18
|
|ECILC
|5,96
|534.841.323
|% 9,96
|
|THYAO
|10,71
|495.400.114
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,88
|493.678.375
|% 4,02
|
|GARAN
|7,98
|464.125.258
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,49
|444.771.047
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,31
|167.987.451
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|493.678.375
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,20
|266.089.303
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|198.709.587
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5704
|8,6134
|% 0,21
|
|Frank
|7,1799
|7,2232
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|9,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|3,30
|
|Tam
|2.545
|2.579
|3,30
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|1,60
|
|Çeyrek
|621
|631
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|0,09
|
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