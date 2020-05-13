***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.05.2020 16:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844729
BIST
16:03100.668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.051,67
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:036,9767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
16:037,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:03385,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,97
|Açılış
|: 384,89
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.824.646
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,94
|1.577.712.964
|% 5,54
|
|ECILC
|5,96
|534.983.302
|% 9,96
|
|THYAO
|10,72
|496.908.156
|% 0,75
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|GARAN
|7,98
|470.736.550
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,49
|445.856.697
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,31
|168.064.387
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,21
|266.241.811
|% 1,38
|
|ODAS
|1,87
|198.783.820
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5681
|8,6110
|% 0,18
|
|Frank
|7,1823
|7,2256
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.520
|10,00
|
|Tam
|2.551
|2.586
|10,20
|
|Yarım
|1.245
|1.264
|5,00
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|0,04
|
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