***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.05.2020 16:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844730
BIST
16:33100.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.110,00
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:336,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:337,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:33383,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 383,18
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.717.090
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.371.644
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,99
|10.444.012
|% -8,53
|
|ASELS
|28,88
|1.624.250.958
|% 5,32
|
|ECILC
|5,96
|536.139.297
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,50
|528.478.596
|% 4,60
|
|THYAO
|10,69
|527.605.693
|% 0,47
|
|ISFIN
|3,88
|506.254.828
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,50
|528.478.596
|% 4,60
|
|ISFIN
|3,88
|506.254.828
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,30
|170.306.071
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,19
|273.307.719
|% 0,46
|
|ODAS
|1,86
|206.342.655
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5468
|8,5896
|% -0,07
|
|Frank
|7,1707
|7,2139
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,75
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.504
|-6,70
|
|Tam
|2.534
|2.569
|-7,00
|
|Yarım
|1.236
|1.256
|-3,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,14
|