***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.05.2020 16:15
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844731
BIST
16:31100.689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.073,59
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:316,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:317,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:31383,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.814.502
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.373.124
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,97
|10.500.577
|% -8,62
|
|ASELS
|28,88
|1.625.875.228
|% 5,32
|
|ECILC
|5,96
|536.149.668
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,51
|529.240.362
|% 5,02
|
|THYAO
|10,70
|528.196.853
|% 0,56
|
|ISFIN
|3,87
|506.567.875
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,51
|529.240.362
|% 5,02
|
|ISFIN
|3,87
|506.567.875
|% 3,75
|
|EKGYO
|1,30
|170.364.030
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,19
|273.794.012
|% 0,46
|
|ODAS
|1,86
|206.438.346
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5476
|8,5904
|% -0,06
|
|Frank
|7,1710
|7,2142
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,80
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.520
|9,40
|
|Tam
|2.550
|2.585
|9,60
|
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,70
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,00
|