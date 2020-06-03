***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848687
BIST
09:55108.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 828,93
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
108.926
En Düşük
108.926
09:556,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
09:557,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5494
En Düşük
7,4561
09:55371,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,36
|Açılış
|: 371,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4278
|8,4701
|% 0,55
|
|Frank
|6,9550
|6,9969
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7835
|1,7924
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,66
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.439
|-17,00
|
|Tam
|2.478
|2.502
|-17,20
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|-8,60
|
|Çeyrek
|605
|613
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,80
|